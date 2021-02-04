Женщина сделала тату и спустя год увидела в нем логотип своего холодильника

Блогерша сделала татуировку и спустя год увидела в ней логотип своего холодильника. На ролик в ее TikTok-аккаунте обратили внимание журналисты The Sun.

Пользовательница Фиби (Phoebe) опубликовала видео, в котором показала татуировку в виде волны. По ее словам, через год она обратила внимание на рисунок, нанесенный на внутреннюю сторону дверцы холодильника. Выяснилось, что во время создания эскиза для будущего тату, девушка случайно скопировала дизайн логотипа производителя бытовой техники.

Публикация блогерши стала вирусной и набрала больше миллиона просмотров. Пользователей рассмешил пост Фиби, о чем они принялись писать в комментариях. «Вы с холодильником теперь имеете вечную связь», «Твой ролик показывает, насколько на нас влияют вещи, хотя мы даже не замечаем этого», «Я умираю от смеха», «Господи, как же смешно», — высказывались юзеры.

Ранее в январе девушка нашла ошибку в тату сестры во время работы мастера и сняла ее для TikTok. Пользовательница @jazmynmelero поделилась видео, на котором ее родственница делает татуировку. Отмечается, что героиня ролика хотела нанести на кожу слово strength («сила»), однако мастер допустил ошибку и вместо этого написал на ее руке слово stength.