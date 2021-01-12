Девушка нашла ошибку в тату сестры во время работы мастера и сняла ее для TikTok

Девушка засняла неудачный поход сестры в тату-салон и рассмешила пользователей сети. На ролик, опубликованный в ее TikTok-аккаунте, обратили внимание журналисты Daily Star.

Пользовательница @jazmynmelero поделилась видео, на котором ее родственница делает татуировку, сидя в кресле в защитной маске. Отмечается, что героиня ролика хотела нанести на кожу слово strength («сила») и изображение розы, однако мастер допустил ошибку во время работы и вместо этого написал на ее руке слово stength, пропустив одну букву.

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В описании к публикации юзерша объяснила, что, увидев ошибку в рисунке, решила снять сестру на видео. Она добавила, что девушке пришлось перекрывать испорченную татуировку другим рисунком. Пост с хештегом #tattoofail стал вирусным и набрал более 500 тысяч просмотров. «Почему она не проверила написание до сеанса?», «Надеюсь, она не жалеет о своем решении», «Это очень смешно», «Я не понимаю, как это случается с таким большим количеством людей?» — писали комментаторы под видео.

Ранее, в ноябре 2020 года, люди с тату узнали истинный смысл иностранных фраз на своих телах и огорчились. Так, например, одна женщина думала, что надпись на ее теле означает «цени жизнь», однако на самом деле фраза на ее ключице гласит «я гнилая».