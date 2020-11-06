Люди с тату узнали истинный смысл иностранных фраз на своих телах и огорчились

В сети показали подборку нелепых татуировок, сделанных на китайском языке, владельцы которых не подозревали об их истинном смысле. Публикация появилась на портале Bored Panda.

На одном из фото женщина показала надпись на своем теле, которая, как она думала, переводится как «цени жизнь». На самом деле иностранная фраза на ее ключице гласит: «Я гнилая». Татуировка на плече другого мужчины оказалась «куриным супом с лапшой», а не «глубокой и многозначительной» фразой, которую он просил.

Более того, одна из героинь материала 15 лет не знала, что означает ее тату, и обнаружила, что она переводится с китайского языка как «сексуальная фантазия». А девушка, которая думала, что на ее спине набито слово «бабочка», огорчилась, узнав, что она самом деле носила на себе надпись «летающее сливочное масло».

Кроме этого, жительница Америки обратилась к пользователям сети, чтобы те помогли ей узнать значение ее татуировки, сделанной на запястье правой руки. Юзеры обнаружили, что иероглифы дословно переводятся как «туалетный демон».

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Пользователей сети рассмешили значения наколок героев материала, и они высказали свое недоумение в комментариях под материалом. «Это очень смешно!», «Это действительно забавно! Туалетный демон… это невозможно выдумать!», «Это безумие», «Туалетный демон — лучшее из всех!», «Довольно глупо, что люди не узнают значение татуировки до того, как ее сделать», — писали они.

Ранее девушка с тату, означающей «суп мисо», повеселила своего соседа в самолете. Американец предположил, что попутчица, вероятно, не понимает значения надписи на своей щиколотке. «Мне не хватило духу сказать женщине, что на китайском ее татуировка означает "мисо"» — написал он. Мисо — японский низкокалорийный суп из соевого творога-тофу, популярный в заведениях здорового питания в Европе и США.