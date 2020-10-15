Татуировка в виде дыры в голове прославила мужчину

Мужчина сделал татуировку, которая имитирует дыру в голове, и прославился в социальных сетях. На размещенную в Instagram фотографию обратили внимание журналисты Daily Star.

Татуировщик Мэтт Персон (Matt Pehrson), владеющий студией Zion Tattoo в штате Юта, США, рассказал, как набил своему другу Райану (Ryan) рисунок в виде оптической иллюзии. С помощью чернил он нарисовал на затылке мужчины полосы, которые отбрасывают тень и сходятся в одной точке, имитируя воронку.

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«Сделал нечто сумасшедшее на голове Райана», — подписал публикацию татуировщик и поинтересовался у подписчиков, нравится ли им необычный эскиз. Пост стал вирусным и набрал больше 11 тысяч лайков. «Это просто невероятно», «Ты безумно талантливый! Просто вау», «Мне кажется, что я готов проехать через всю страну, чтобы ты сделал мне тату», «Это самая невероятная оптическая иллюзия, которую я когда-либо видел», — высказывались пользователи под опубликованным кадром.

Ранее в июле девушка сходила на вечеринку и проснулась с неожиданной татуировкой на бедре. Во время отдыха в Испании Меган Джеррард отправилась на прогулку вместе с друзьями и туристами, с которыми они познакомились на курорте. Выяснилось, что в состоянии алкогольного опьянения она набила татуировку в честь всех присутствующих, а именно в виде семи инициалов.