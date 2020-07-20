Девушка сходила на вечеринку и проснулась с неожиданной татуировкой на бедре

Девушка сходила на вечеринку и утром обнаружила неожиданный рисунок на бедре. Об этом сообщает The Sun.

22-летняя Меган Джеррард (Megan Gerrard) рассказала, что отправилась на отдых в Испанию вместе с шестью подругами, где они познакомились с туристами из Англии. «Мы начали хорошо общаться и встречались каждый день», — объяснила девушка.

По ее словам, в последний день отдыха приятели проходили мимо тату-салона и она в шутку предложила сделать татуировку в честь всех присутствующих. В конечном итоге парни уговорили ее воплотить идею. Так, мастер набил на бедре девушки семь инициалов синими чернилами.

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«Некоторые сказали мне ненастоящие имена, и я даже не знала об этом до тех пор, пока мы не вернулись домой и не нашли их соцсетях», — добавила Джеррард.

Туристка также отметила, что не жалеет о сделанной татуировке, поскольку «это веселое воспоминание». Через некоторое время она перекрыла нанесенные буквы другим узором в виде цветов.

В мае женщина воспользовалась автозагаром и позже обнаружила неожиданную надпись на животе. Выяснилось, что во время нанесения средства для загара на ней были трусы с монограммой бренда PINK. После процедуры она обнаружила, что логотип марки отпечатался на ее талии и животе.

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