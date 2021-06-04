Наука и техника
 
Последние новости
Путин заявил о попытках ограничить применение российской вакцины от коронавируса
Путин рассказал о решении ядерной проблемы КНДР
В Ростуризме раскрыли особенности вакцинных туров для иностранцев
Путин выступил за продолжение диалога с Японией по мирному договору
Помпео разоблачил военные разработки в лаборатории китайского Уханя
Дерипаска рассказал о карт-бланше Путина до 2030 года
Участник «Северного потока-2» удивился завершению укладки первой нитки
Путин оценил возможный рост российской экономики в 2021 году
Дерматолог раскрыла правила красивого и безопасного загара
Новости партнеров
Прослушать новость

Стоматолог предостерегла от опасной чистки зубов после еды

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Globallookpress

Чистка зубов сразу после еды может навредить больше, чем принести пользы. В этом уверена доктор Ханна Кинселл (Hanna Kinsella) из клиники Kiln Lane Dental в Великобритании. Ежедневно защищать полость рта от зубного налета-пленки и бактерий — разумно, так как накопление зубного налета способствует заболеванию десен и кариесу. Но делать это сразу после еды каждый день необязательно, рассказала она изданию Express.

«Многие чистят зубы сразу после еды, чтобы быстро избавиться от остатков пищи на зубах. Но это может принести больше вреда, чем пользы. При использовании механической зубной щетки многие люди крепко сжимают ее в кулаке. А это может повредить нежную зубную эмаль — вещество, которое покрывает каждый зуб и создает прочный защитный слой. Слишком сильное давление опасно, потому что оно может медленно разрушать зубную эмаль, которая не восстанавливается сама», — пояснила доктор Кинселла.

Также есть продукты, содержащие лимонную кислоту. Они могут на некоторое время размягчить зубную эмаль, а чистка зубов в этот момент повредит эмаль. По словам доктора Кинселлы, лучше подождать полчаса после еды, прежде чем чистить зубы, особенно после употребления кислой пищи. Стоматолог посоветовала во избежание чрезмерного давления на зубы и десны при чистке держать зубную щетку за самый кончик так, будто вы держите ручку для письма. Удерживая щетку таким образом, вы не будете слишком сильно давить. При этом доктор Кинселла отметила, что в данном вопросе разницы между обычной и электрической зубной щеткой нет.

Ранее исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Токийского медицинского и стоматологического университета установили зависимость между выпадением зубов у пожилых людей и способностью справляться с повседневными задачами, такими как приготовление пищи, телефонный звонок или поход по магазинам.


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Do not brush your teeth straight after eating' Doctor shares hidden health risk
Россиянам раскрыли опасность коронавируса для зубов
Врач-стоматолог рассказал об опасности боли в зубах
Стоматолог предупредил о пожелтении зубов при слишком тщательной чистке
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0410 апреля

Танцор диско

Пьяный полицейский вершит справедливость и пытается найти себя. Обзор Disco Elysium: Final Cut
06:40 2 июня

Определен лучший способ защиты от новых вариантов коронавируса

20:50 1 июня

Назван неожиданный вред растительных масел

19:37 1 июня

Назван самый популярный iPhone

Наука и техника00:01 5 апреля
Демонстрация в честь принятия новой конституции СССР. Декабрь 1936 года

«Обманули самым неслыханным образом»

Сталин дал СССР новую конституцию и обещал честные выборы. Почему потом он начал Большой террор?
18:35 1 июня

Доказан долгий иммунитет после выздоровления от коронавируса

17:39 1 июня

Samsung признала проблему камеры своих смартфонов

16:50 1 июня

Подсчитано число умерших из-за глобального потепления

Наука и техника00:0127 марта

Последний вздох

Ученые назвали срок гибели всего живого на Земле. Как именно это произойдет?
15:42 1 июня

В России построят два «Союза» для космических туристов

15:42 1 июня

Американский аналог Су-57 «сбили»

15:06 1 июня

Раскрыт новый гаджет Apple

Россия
В Москве обратили внимание на «сезонную» смену одного и того же бордюра
«Люди рванули на улицы»
История российских бегунов, которые пережили развал СССР и лихие 90-е, но не сдались
Москвичам пообещали настоящее лето
Минтруд обнародовал график майских праздников в 2022 году
Пушков дал совет Киеву и Варшаве насчет «Северного потока-2»
«Страх не дает покоя».
Как россияне живут в ожидании неизлечимых болезней, которые уже губят их родных
Все материалы
Мир
Уравнение безопасности.
Сергей Рябков — о том, как встреча Путина и Байдена поможет разрешить противоречия России и США
«Для Москвы это стало сюрпризом».
Запад намерен ввести санкции против Белоруссии. Как они навредят России?
Все материалы
Бывший СССР
Киргизия обвинила Таджикистан в провокации на границе
Основатель NEXTA отреагировал на признания Протасевича в интервью
Триумф патриотизма.
На Украине отказались считать русских коренным народом. Чем ответит Россия?
Азербайджанские журналисты подорвались на мине в Нагорном Карабахе
Пекинская удавка.
Китай вкладывает в Таджикистан большие деньги. Чем республика будет отдавать долги?
Киргизский вертолет неудачно сел на спорной границе с Таджикистаном
«Он невероятно умелый манипулятор».
Как Россия может воспользоваться окончательным разрывом Лукашенко с Западом?
Все материалы
Экономика
Кудрин назвал недостающую сумму для борьбы с бедностью в России
Белорусская экономика оказалась на грани катастрофы.
Почему Россия вынуждена спасать ее?
Отрицательный рост.
Мировая экономика восстанавливается, но все вокруг дорожает. Почему так происходит?
В России выросли зарплаты
Разогнался до высоких скоростей.
«Билайн» улучшил мобильный интернет. Непрерывно смотреть видео можно даже в тоннеле
Все материалы
Силовые структуры
Бастрыкин заинтересовался арестом и делом застрелившего россиянина полицейского
«Ты в него шмальнул!»
Как сибирский поселок стал горячей точкой после случайного выстрела сотрудника ДПС в задержанного
Приговоренный к 24 годам за расстрел сослуживцев Шамсутдинов попал на зону
Заведено новое дело после инцидента со случайным убийством россиянина в Мошково
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
В МВД прокомментировали обращение жены инспектора ДПС к Путину из-за угроз
«В ваших детях бесы».
Как россияне попадают в секты, теряют все и совершают страшные преступления
Все материалы
Наука и техника
Жертва давки на Ходынском поле«Ямы наполнялись людьми, толпа шла прямо по ним».
Как коронация Николая II обернулась крупнейшей давкой в истории России
Истинный РОСС.
Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно?
Все материалы
Спорт
«Это будет катастрофа».
До Олимпиады в Токио осталось два месяца. Почему японцы требуют ее отмены?
Хосеп Гвардиола
Партнерский материал
«Ман Сити» — «Челси». Эх, не в России!
Место финала ЛЧ-2021 меняли дважды. Вместо России и Турции сыграют в Португалии
Юлия Рябчинская«Чувствую, сводит ноги».
Лучшая байдарочница СССР утонула на тренировке. Почему никто не поверил в несчастный случай?
Суперсерия матчей по хоккею с шайбой между сборными командами СССР и Канады, 1972 годТайна «Красной машины».
Как американцы и канадцы пытались разгадать феномен непобедимой сборной СССР по хоккею
Все материалы
Культура
Обвиненный в домогательствах Кевин Спейси вернулся в кино
«Я уже напелся».
Сергей Шнуров о своем новом проекте «Зоя», женской природе и русской жизни
Шнуров представил свою новую группу
Рожки да ножики.
«Рик и Морти», женщины-убийцы и рогоносец: главные сериалы июня
Актер Евгений Цыганов рассказал о воспитании восьми детей
Эллиот Пейдж«Операция изменила мою жизнь».
Звезда «Джуно» Эллиот Пейдж сменил пол и стал мужчиной. Через что ему пришлось пройти?
Робин Уильямс спас 14-летнюю актрису от депрессии и наркотиков
Все материалы
Интернет и СМИ
Бывший игрок КВН рассказал Урганту о планах сменить Маслякова
С чистыми руками
 
Доктор Комаровский оценил российскую вакцину «Спутник V»
«Мистическая духовная война».
Как главный пропагандист Белоруссии борется с оппозицией, геями и мировым правительством
Даня Милохин оценил возможность государства контролировать интернет
«Чувствую себя намного счастливее».
Как тюремная надзирательница поборола посттравматический синдром и ушла в порно
Блогер примотал мужчину скотчем к вертолету и привлек внимание следователей
Все материалы
Ценности
Моргенштерн приехал в суд на спорткаре за 15 миллионов рублей
Принцесса ДианаВластная красота.
Как женщины королевской семьи веками боролись с правилами дресс-кода и становились идолами моды
«Морившая себя голодом» ради худобы тренер раскрыла секрет стройности без диет
«Моногамия нагоняет на меня тоску».
Как Саркози женился на самой сексуальной женщине Франции и пошел под суд за коррупцию
55-летняя модель раскрыла секрет своей стройности без спортзала
Показ коллекции дизайнера Юлии Далакян на Mercedes Benz Fashion Week Russia, 2021 год«Нам просто денег не хватает».
Почему российская мода не дотягивает до мировой и когда у нее появится шанс обогнать Запад
Эксперты раскрыли любимое нижнее белье мужчин
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей».
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы.
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Замкнутый и всегда одинокий».
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
Похожий на персонажа компьютерной игры наггетс оценили в 7,2 миллиона рублей
Таинственная субстанция.
«Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
Ошибочно осужденный полицейский вернулся на работу через 10 лет после увольнения
«За первый год мы поправились на 25 килограммов».
История россиянки, которая уехала в ОАЭ и вернулась на родину
Разъяренная тигрица убила маленького леопарда и попала на видео
Неблагодарная невеста решила накормить гостей одними куриными стрипсами
Вера крепчала.
Откуда в США появились музеи с динозаврами в Ноевом ковчеге и почему это никого не смущает
Все материалы
Aurus рассматривает возможность выпуска электрокара
Taos для России: главное о маленьком кроссовере Volkswagen
Рассматриваем в деталях новую модель немецкой марки
Ford собирает больше электрических Mustang, чем обычных
Обновлённый Mitsubishi Eclipse Cross
Наши впечатления о самом эксцентричном кроссовере Mitsubishi после обновления
В России подорожали популярные кроссоверы Geely
Взяли Mazda CX-30 на длительный тест. Начинаем!
Первые впечатления о новом кроссовере Mazda: дизайн, интерьер, езда
Редкий полицейский универсал Alfa Romeo выставили на продажу
Все материалы
Дом
В России создадут партию для легализации граффити
Размер ипотеки в России побил рекорд
Крупнейшие банки повысили ставки по ипотеке
Больная фантазия.
Прозрачная церковь, бриллианты и летящий ангел: как выглядят самые необычные здания мира
Морской бой.
Кто скупает квартиры в Сочи и можно ли найти выгодное жилье на главном курорте России?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы