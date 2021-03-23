Стоматолог предупредил о пожелтении зубов при слишком тщательной чистке

Стоматолог предупредил о возможном пожелтении зубов при слишком тщательной чистке. Он разместил запись на своей странице @Doctortristanpeh в TikTok.

Стоматолог рассказал, что когда зубы начинают терять природную белизну, пациенты пытаются более тщательно чистить их, однако это лишь усугубляет ситуацию. Его ролик набрал более 150 тысяч просмотров и более 18 тысяч лайков.

Специалист объяснил, что зубная эмаль имеет белый цвет, однако следующий слой под ней, известный как дентин, — желтый. Если эмаль стирается, то желтый цвет начинает просвечивать. При этом, если начать с большим усилием чистить зубы, проблема усугубится.

«Многие люди думают, что более жесткая чистка зубов делает их белее...Чистите зубы аккуратно и используйте более мягкую щетку», — заключил дантист.

Пользователи отметили, что совершали такую ошибку при чистке зубов, и поинтересовались, как можно вернуть зубам белизну. Стоматолог ответил, что процесс пожелтения является естественным, и порекомендовал обратиться за помощью к стоматологу, следить за питанием и иногда проводить процедуры отбеливания.

Ранее научный сотрудник Центрального НИИ стоматологии Минздрава России, кандидат медицинских наук Олесь Шевченко рассказал, что основная причина развития кариеса — это нарушение экологического баланса и изменение кислотности в полости рта.

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