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Ученый назвал основную причину развития кариеса

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Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

Основная причина развития кариеса — это нарушение экологического баланса и изменение кислотности в полости рта, рассказал научный сотрудник Центрального НИИ стоматологии Минздрава России, кандидат медицинских наук Олесь Шевченко в интервью «Комсомольская правда».

По его словам, патологический процесс начинается из-за воздействия бактерий. В процессе их жизнедеятельности образуются органические кислоты, которые и разъедают оболочку зуба, пояснил специалист.

Негативно на здоровье зубов влияют употребление сладкой пищи, а также пренебрежение правилами гигиены полости рта. Соки и газировку Шевченко назвал пиром для бактерий. Нарушить целостность оболочки зубов может также слишком горячая или холодная пища, уточнил эксперт.

Ученый отметил, что некоторые люди генетически имеют более устойчивые к разрушениям зубы, однако от проблем с зубами не застрахован никто.

Ранее врач-стоматолог Луиза Автандилян заявила, что частая чистка зубов и жевательная резинка не предотвращают кариес. По ее словам, чистка зубов чаще двух раз в сутки наоборот повышает риск возникновения кариеса из-за возможных повреждений шеек зуба.

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