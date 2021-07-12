Российские врачи впервые установили пациенту керамическую кость

В Новосибирске врачи НИИ травматологии и ортопедии имени Цивьяна впервые провели операцию по замене таранной кости на керамическую. Об этом сообщает РИА Новости.

Протез установили жительнице Омска, у которой кость разрушилась в результате асептического некроза (омертвения), и деформировалась стопа. Врачи пробовали провести стандартную операцию по сращению стопы с голенью, но кости не срастались. Женщина испытывала боли и не могла ходить.

Керамическую таранную кость для пациентки сделали индивидуально с помощью 3D-моделирования, имплант изготавливали месяц. Операция длилась 2,5 часа. Через четыре недели женщина начала ходить, а вся реабилитация длилась три месяца.

«С помощью этого эндопротеза мы не только сохранили практически полный объем движений, но и восстановили форму стопы, которая была утрачена за счет сплющивания собственной таранной кости и укорочения связок и сухожилий, нарушения работы мышц», — сказал травматолог-ортопед, доктор медицинских наук Игорь Пахомов.

Такой способ эндопротезирования, по словам специалистов, позволяет быстрее помочь пациентам и реабилитироваться после болезни. В научном институте планируют делать подобные операции чаще, и уже проведена вторая.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области хирурги сделали уникальную операцию, удалив чрезвычайно агрессивную редкую опухоль 69-летней пациентке. По словам врачей, в мире с 1990 года описано всего несколько сотен подобных случаев. Особенность данной опухоли в том, что она очень быстро растет.

