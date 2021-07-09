Врач рассказала о предвещающем инфаркт необычном симптоме

В возрасте от 45 лет предвещать инфаркт может необычный симптом — боль в животе. Об этом рассказала врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич, пишет «Российская газета».

Специалист посоветовала людям, которые ощутили подобную боль, пройти обследования сердечно-сосудистой системы. «Если есть какая-либо проблема в груди, всегда надо начинать с кардиограммы. Это дешево, доступно», — заявила эксперт.

Врач отметила, что есть множество случаев, когда боль в животе может указывать на проблемы с сердцем. В частности это касается нижнего инфаркта. По словам Кореневич, иногда из-за резкой боли пациентам по ошибке проводят операцию по удалению аппендицита, и только потом выясняют, что причиной недуга был инфаркт.

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