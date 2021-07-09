Россия
 
Последние новости
Задержанные американцы раскрыли цель нападения на президента Гаити
«Талибан» назвал свою цель
В ДТП с автобусом на российской трассе пострадали 12 человек
Умные часы рассказали о последствиях коронавируса
Россиянам напомнили про заполонившую Москву «ассирийскую мафию» 
Профсоюз мигрантов оценил отмену разрешений на временное проживание в России
Принц Гарри попытался изменить порядки в королевской семье
Спасатели обнаружили «черный ящик» потерпевшего крушение Ан-26
Названы гарантированные гонорары Макгрегора и Порье за бой на турнире UFC
WhatsApp получит новую функцию
Новости партнеров
Прослушать новость

Врач рассказала о предвещающем инфаркт необычном симптоме

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В возрасте от 45 лет предвещать инфаркт может необычный симптом — боль в животе. Об этом рассказала врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич, пишет «Российская газета».

Специалист посоветовала людям, которые ощутили подобную боль, пройти обследования сердечно-сосудистой системы. «Если есть какая-либо проблема в груди, всегда надо начинать с кардиограммы. Это дешево, доступно», — заявила эксперт.

Врач отметила, что есть множество случаев, когда боль в животе может указывать на проблемы с сердцем. В частности это касается нижнего инфаркта. По словам Кореневич, иногда из-за резкой боли пациентам по ошибке проводят операцию по удалению аппендицита, и только потом выясняют, что причиной недуга был инфаркт.

Ранее российские врачи назвали продукт, который препятствует образованию тромбов в сосудах. Им оказалась морская рыба, которая содержит большое количество омега-3 жирных кислот.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Кардиолог указала на предшествующий инфаркту странный симптом
Кардиолог назвала способ предотвратить инфаркт и инсульт
Российский врач описал ощущения перед инфарктом