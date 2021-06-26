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Кардиолог назвала способ предотвратить инфаркт и инсульт

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич назвала способ, по которому можно распознать и вовремя предотвратить инфаркт и инсульт. Об этом специалист рассказала на своем YouTube-канале.

Для этого, отмечает медик, необходимо пройти обследование на атеросклероз и сдать ряд анализов, а затем показать результаты кардиологу. «Действительно, у нас с вами, к сожалению, катастрофическая ситуация, и умирают в основном люди на планете Земля от инфарктов и инсультов. Умирают абсолютно внезапно, неожиданно или заболевают и становятся инвалидами», — рассказала Кореневич.

Она также подчеркнула, что для выявления заболеваний сердца не обязательно делать МРТ этого органа. Однако обследование должно включать в себя ЭКГ в покое, ЭКГ под нагрузкой, УЗИ сердца, сосудов шеи, артерий ног, щитовидной железы, почек, печени, холтеровское мониторирование, клинический анализ крови, общий анализ мочи и биохимию.

Обследоваться заранее нужно пациентам старше 40 лет, а также тем, кто жалуется на проблемы с сердцем, подытожила врач.

Ранее Кореневич развеяла миф о пользе алкоголя. По ее словам, слухи о том, что он расширяет сосуды и тем самым служит профилактикой тромбоза, не соответствуют действительности.

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