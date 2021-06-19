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Кардиолог развеяла миф о превосходстве красного вина над белым

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Фото: Pixabay

Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич развеяла миф о превосходстве красного вина над белым. Видео опубликовано на YouTube-канале эксперта.

Кореневич заявила, что существует мнение о пользе красного вина. Некоторые люди считают, что оно значимее своего белого аналога для организма человека. Однако с научной точки зрения это не доказано, подчеркнула медик.

Врач добавила, что некоторые исследования, наоборот, подтверждают пользу белого сухого вина. Так, люди, предпочитающие этот напиток, обладают более хорошим здоровьем, чем любители крепкого алкоголя или пива.

«Имеет значение не вид алкоголя, а образ жизни», — отметила Кореневич. Она напомнила, что даже при употреблении вина необходимо придерживаться умеренной дозы напитка.

Специалист также развеяла миф о пользе алкоголя и назвала его допустимую суточную дозу. «Это 50 граммов, максим сто за один прием», — заявила медик. Она призвала употреблять спиртное не чаще четырех-пяти раз в неделю и в умеренных количествах.

Ранее врач назвала наименее вредный алкоголь. Лучшим вариантом можно назвать вино. По словам эксперта, наиболее низкокалорийным алкоголем считаются красное и белое сухие вина.

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