Россиянам раскрыли способ нормализовать артериальное давление

Занятие спортом помогут нормализовать артериальное давление. Такой способ россиянам раскрыл доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, врач-кардиолог Юрий Конев в интервью «Вечерней Москве».

По словам специалиста, любые занятия физкультурой способствуют повышению артериального давления.

«Но я говорю не о спорте с гантелями и тяжелыми мышечными нагрузками, а именно о физической культуре без фанатизма, которая позволит преодолеть отрицательные влияния пониженного давления», — уточнил медик.

Он также добавил, что физические нагрузки в сильную жару нежелательны. Конев посоветовал выполнять упражнения при более комфортном температурном для гипотоника фоне.

Ранее россиянам рассказали, когда следует обратиться к кардиологу. Сергей Кадин назван семь веских причин. По его словам, необходимо обращать внимание на такие симптомы, как повышенное артериальное давление, частые головные боли и головокружения, боль, жжение, дискомфорт в груди, а также усталость или одышка при физических нагрузках.