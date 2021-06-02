Врач рассказала о смертельной опасности низкого давления

Условно опасным считается артериальное давление 90 на 60 миллиметров ртутного столба и ниже. Если человек впервые столкнулся с такими показателями, необходимо вызывать врача, рассказала «Пятому каналу» врач-кардиолог, терапевт Наталья Гаврилюк.

Она отметила, что для некоторых людей низкое давление может быть нормой, и тогда беспокоиться не надо, однако для других это может представлять смертельную опасность, особенно в сочетании с холодным потом, отдышкой, тахикардией, болями в груди и даже с потерей сознания.

«Тут мы обязательно должны исключать острые состояния. Такие, как инфаркт миокарда, тромбоэмболию легочной артерии, жизнеугрожающие нарушения ритма, инсульт. Человек должен быть экстренно доставлен в больницу. Чем быстрее, тем лучше», — сказала медик.

По ее словам, срочная госпитализация также нужна при приеме больших доз препарата для снижения давления. Такая медикаментозная гипотензия может привести даже к смерти. «Бывало такое, что даже в стационарах таких пациентов приходилось переводить в реанимацию, и достаточно сложно было поднять им давление», — добавила Гаврилюк.

Ранее кардиолог Мария Чайковская описала две дыхательные практики, которые помогут поднять давление за несколько минут.