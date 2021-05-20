Врачи назвали упражнения для снижения давления

Высокое артериальное давление будет продолжать расти, если человек ведет малоподвижный образ жизни и употребляет нездоровую пищу. Об этом рассказали британские врачи журналу Express и назвали упражнения, чтобы снизить тревожные показатели.

Кардиохирург Ларри Кресвелл отметил, что езда на велосипеде — одно из самых полезных занятий для этой цели. По его словам, она может снизить давление на 10 миллиметров ртутного столба. В благотворительной организации Blood Pressure UK, в свою очередь, напомнили, что активный образ жизни поддерживает сердце и кровеносные сосуды в тонусе, а также укрепляют кости, улучшают баланс организма и настроение.

Специалисты также рекомендуют заниматься танцами, быстрой ходьбой, плаванием, теннисом и садоводством. Упражнения объединяет то, что они аэробные, то есть насыщают организм кислородом и заставляют работать сердечно-сосудистую систему.

Рекомендуется ежедневно заниматься аэробикой по 30 минут пять-семь раз в неделю, не забывать проводить разминку перед ними и тренировать растяжку. Эти занятия помогут не только снизить давление, но и сбросить лишний вес, контролировать уровень сахара в крови и минимизировать риск болезней сердца и сосудов.

Ранее эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова рассказала, что висцеральное ожирение может быть первым признаком метаболического синдрома, который может привести к инвалидности. Это заболевание характеризуется такими симптомами, как нарушение углеводного обмена с повышенным уровнем глюкозы, инсулинорезистентность, нарушение жирового обмена с повышенным холестерином, артериальное давление выше 130 на 80, повышенный уровень мочевой кислоты, нарушение свертывания крови.