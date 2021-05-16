Врач назвала первый признак приводящей к инвалидности болезни

Висцеральное ожирение может быть первым признаком метаболического синдрома, который может привести к инвалидности. Об этом в своем Instagram-аккаунте рассказала эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова.

Она отметила, что подобное ожирение означает, что жир накапливает преимущественно в области живота. В таких случаях у женщин объем талии превышает 80 сантиметров, у мужчин — 94 сантиметра.

Всего у метаболического синдрома семь симптомов, сам диагноз ставится при наличии ожирения и любых двух других пунктов. Среди остальных шести: нарушение углеводного обмена с повышенным уровнем глюкозы, инсулинорезистентность, нарушение жирового обмена с повышенным холестирином, артериальное давление выше 130 на 80, повышенный уровень мочевой кислоты, нарушение свертывающей системы крови.

Пациенты часто недооценивают опасность этого синдрома, хотя он может привести к внезапной смерти, сахарному диабету второго типа, сердечно-сосудистым и онкологическим болезням, указала Павлова. По ее словам, лечение проблемы основано на похудении и приеме специальных препаратов.

Ранее Зухра Павлова говорила, что пивной живот опасен для здоровья и свидетельствует об абдоминальном ожирении.