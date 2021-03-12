Врач рассказала об опасности большого живота у мужчин

Так называемый пивной живот свидетельствует об абдоминальном ожирении, которое опасно для здоровья. Об этом в своем Instagram написала врач-эндокринолог Зухра Павлова.

«Это не косметический дефект, не милая деталь уютного образа, а опасное ожирение», — уточнила она.

По ее словам, насторожиться надо мужчинам с объемом талии больше 94 сантиметров. При этом индекс массы тела (ИМТ) не имеет значения. При таких размерах живота возрастает вероятность инсульта, инфаркт миокарда, сахарного диабета и метаболического синдрома, которые ведут к инвалидизации. «Вы не сможете вести прежнюю жизнь, и дай бог, чтобы сохранили ясный ум и достаточную подвижность, чтобы обслужить себя», — рассказала медик.

Павлова уточнила, что с проблемой «пивного» живота к ней приходят в том числе молодые мужчины в возрасте около 35 лет. Своих пациентов она направляет к эндокринологу на проверку гормонов и других показателей. Анализы врач рекомендовала делать в хорошей лаборатории, поскольку исследования будут сложными и необходимы качественные реактивы.

Второй шаг — увеличить физическую активность, делать дома отжимания и приседания, добавить ежедневные прогулки минимум по 40 минут «в темпе легкого пота». Третье — скорректировать питание, убрать из рациона мучное, пиццу и майонез. Желательно вести дневник питания. «Это работает. Ко мне постоянно приходят толстяки, которые утверждают, что голодают, но это не так», — добавила эндокринолог.

Ранее для борьбы с большим животом Зухра Павлова также советовала отказаться от алкоголя.