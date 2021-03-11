Россиянам раскрыли способ избавиться от «пивного» живота

Эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова раскрыла россиянам способ избавиться от «пивного» живота. Об этом сообщает «Царьград».

По ее словам, чтобы избавиться от опасного висцерального жира в районе талии, следует отказаться от спиртного, если именно оно стало причиной накопления жировых запасов. Лучше всего записаться на прием к эндокринологу. «Можно прийти к доктору с заранее сделанными гормональными исследованиями. Соответствующие анализы нужно сдавать утром и натощак», — сказала врач.

Она пояснила, что вторым важным шагом, который необходимо предпринять, является физическая активность. Так, можно вставать из-за компьютера каждый час и немного отжиматься или приседать. К такому режиму можно добавлять 40-минутные пешие прогулки. При этом важно обращать внимание на питание, например, можно исключить из рациона хлебобулочные изделия и майонез.

Ранее доктор медицинских наук Юрий Сиволап рассказал о смертельной опасности плотных закусок к алкоголю. Нарколог отметил, что большое количество алкоголя и обжорство в новогодние праздники крайне плачевно сказываются на состоянии поджелудочной железы и могут привести к приступу острого панкреатита — смертельно опасного состояния.