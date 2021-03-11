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Россиянам раскрыли способ избавиться от «пивного» живота

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Фото: Pixabay

Эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова раскрыла россиянам способ избавиться от «пивного» живота. Об этом сообщает «Царьград».

По ее словам, чтобы избавиться от опасного висцерального жира в районе талии, следует отказаться от спиртного, если именно оно стало причиной накопления жировых запасов. Лучше всего записаться на прием к эндокринологу. «Можно прийти к доктору с заранее сделанными гормональными исследованиями. Соответствующие анализы нужно сдавать утром и натощак», — сказала врач.

Она пояснила, что вторым важным шагом, который необходимо предпринять, является физическая активность. Так, можно вставать из-за компьютера каждый час и немного отжиматься или приседать. К такому режиму можно добавлять 40-минутные пешие прогулки. При этом важно обращать внимание на питание, например, можно исключить из рациона хлебобулочные изделия и майонез.

Ранее доктор медицинских наук Юрий Сиволап рассказал о смертельной опасности плотных закусок к алкоголю. Нарколог отметил, что большое количество алкоголя и обжорство в новогодние праздники крайне плачевно сказываются на состоянии поджелудочной железы и могут привести к приступу острого панкреатита — смертельно опасного состояния.

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