Врач-эндокринолог посоветовала россиянам «запивать» стресс

Врач-эндокринолог Зухра Павлова посоветовала россиянам «запивать» стресс водой. Об этом она заявила в интервью радио Sputnik.

Специалист объяснила, что, когда человек «запивает» стресс, он разрывает логическую цепь, при которой в организме в стрессовой ситуации начинается стимуляция надпочечников для выработки гормона стресса, то есть кортизола. При этом она отметила, что «заедать» стресс нельзя, так как это может привести к нарушению пищевого поведения. Врач подчеркнула, что даже полезной едой компенсировать стресс не стоит, так как рано или поздно ее не окажется под рукой и придется заменить ее «гамбургером или чем-то таким».

Эксперт также добавила, что избавиться от стресса можно при помощи физических упражнений. По ее словам, что при физической нагрузке уменьшается стрессогенность.

Ранее офтальмолог и офтальмохирург Игорь Азнаурян назвал неожиданную опасность стресса. По его словам, когда человек долго нервничает, может начать двоиться в глазах, появляется беспричинное ощущение рези или все может расплываться перед глазами. Врач пояснил, что это связано с особым состоянием возбуждения нервных рецепторов.