Врач назвала способы снизить давление без лекарств

Врач-кардиолог рассказала, как можно снизить давление без лекарств

Врач-кардиолог «СМ-Клиника» Екатерина Савченко назвала способы снизить давление без лекарств в беседе с агентством «Прайм».

По ее словам, можно облегчить состояние здоровья с помощью простых манипуляций. Например, можно открыть окно и проветрить помещение, освободить себя от тесной одежды или лечь так, чтобы голова была немного приподнята.

Савченко подчеркнула, что данные методы не заменяют лекарственной терапии или посещения специалиста. Она пояснила, что эти способы могут лишь помочь облегчить симптомы гипертонии. «И то, если речь идет о незначительном повышении давления, не сопровождающемся серьезными жалобами», — сказала она.

Также кардиолог отметила, что снизить давление без лекарств поможет отказ от курения, снижение потребления соли, регулярные физические нагрузки умеренного характера, поддержание оптимальной массы тела.

Ранее россиянам рассказали, когда следует обратиться к кардиологу. Кардиолог-терапевт клиники «Евроонко» Сергей Кадин назвал семь веских причин. По его словам, необходимо обращать внимание на такие симптомы, как повышенное артериальное давление, частые головные боли и головокружения, боль, жжение, дискомфорт в груди, а также усталость или одышка при физических нагрузках.

