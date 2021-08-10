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Российский врач назвал устаревшими кислородные баллоны в больницах

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Первый проректор высшей школы организации и управления здравоохранением Николай Прохоренко назвал устаревшими кислородные баллоны в российских больницах. Он также считает, что в учреждениях мало технических специалистов, которые могут обеспечить безопасную систему подачи воздуха реанимационным больным. По этой причине происходят аварии со смертельными исходами, рассказал врач в эфире радиостанции «Говорит Москва».

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По его словам, резервуары под большим давлением не должны стоять рядом с пациентами.

«На Западе регистрирующие органы технически не пропустят, если не будет разводки всех медицинских газов по палатам, и больница не будет обеспечена надежным источником кислорода в виде станции, которая находится на ее территории. Говорить о вариантах с баллонами — прошлый век. Это абсолютная неготовность к эпидемии через полтора года после того, как она началась», — отметил Прохоренко.

Специалист добавил, что часто кислород хранят в ненадлежащих условиях. «Если есть место хранения баллонов, это, как правило, вне помещения, конечно, трубопровод от пристроя в больницу должен идти, чтоб баллоны было удобнее разгружать», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что прорыв трубы, которая поставляет кислород пациентам, произошел в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи Северной Осетии. По информации властей, причиной аварии стал системный сбой. В результате погибли девять человек.

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