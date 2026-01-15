Реклама

18:54, 15 января 2026Путешествия

В Финляндии призвали открыть границу с Россией для восстановления экономики

Uusi Suomi: Экс-глава МИД Финляндии Вяюрюнен призвал открыть границу с Россией
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: LEHTIKUVA / Vesa Moilanen / Reuters

Бывший министр иностранных дел Финляндии Пааво Вяюрюнен призвал открыть границу с Россией, чтобы восстановить экономику страны. Об этом сообщило издание Uusi Suomi.

По сообщению представителя власти, уровень безработицы в Финляндии на данный момент самый высокий в Евросоюзе. Политик считает, что экономический рост и занятость в государстве улучшатся при восстановлении экспорта товаров. А открытие финско-российских погранпереходов привлечет множество туристов.

Также закрытие воздушного пространства между странами вызвало проблемы на рейсах с Дальнего Востока, из-за чего авикомпании Finnair и Finavia понесли значительные убытки. Экс-глава МИД Финляндии напомнил, что открытие восточной границы и возобновление прямых рейсов не нарушит международные санкции, так как попасть в Россию до сих пор можно через Норвегию и Эстонию.

«Какую угрозу могут представлять для нас туристы из России? Какие проблемы может принести нам увеличение числа путешественников из стран Дальнего Востока? Когда в 1970-х искали путь от эпохи холодной войны, президент Урхо Кекконен сказал, что безопасность достигается не возведением заборов, а открытием ворот. Точно так же нам следует искать выход из новой холодной войны, в которой мы погрязли в последние годы», — подчеркнул финский политик.

Ранее стало известно, что отсутствие россиян оказало пагубное влияние на экономику Восточной Финляндии, приграничные регионы терпят многомиллионные убытки каждый день. При этом финский аэропорт оказался под угрозой закрытия из-за отсутствия российских туристов.

