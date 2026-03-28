Россия начала широкое наступление на самокатах

Mash: Российские штурмовики на самокатах начали наступать на Константиновку

Российские штурмовики на самокатах начали широкое наступление на деревню Константиновка. Соответствующее видео публикует Telegram-канал Mash.

«Наши бойцы говорят: артобстрелы не прекращаются уже третий день. В основном бьют по украинским укрепам на севере — параллельно штурмовики идут на центральные районы города, используя самокаты для мобильности», — говорится в публикации.

Российским бойцам, отмечает Mash, противостоят три украинские бригады, которые уже разбиты многочисленными ударами фугасных авиабомб.

Ранее боец российского отряда «Т» Добровольческого корпуса группировки войск «Север» с позывным Бэн показал кадры с самокатами и поблагодарил командование за эти транспортные средства.