Часть пути во время операции «Поток» военные проехали на самокатах

Бойцы корпуса «Север» проехали часть пути по трубе в Суджу на электросамокатах

Бойцы отряда «Т» Добровольческого корпуса группировки войск «Север» преодолели часть пути по трубе во время операции «Поток» на электросамокатах. Об этом сообщает РИА Новости.

Боец отряда с позывным Бэн показал кадры с самокатами и поблагодарил командование за эти транспортные средства. «На самокатах мы значительно ускорили процесс прохождения трубы. Большую часть мы проехали на них», — сказал он.

По словам военных, не всем хватило батареи на весь путь. Они уточнили, что на самокатах прошли всю трубу за 12 часов.

Более 800 российских военнослужащих и добровольцев вошли в Суджу по газовой трубе. Штурмовики ползли по трубе 14 километров, им не хватало воздуха и воды. Операция получила название «Поток».