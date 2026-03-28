В США ужаснулись возможным планам Трампа по поводу операции в Иране

Подполковник США в отставке призвал Трампа не начинать наземную операцию в Иране

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис ужаснулся возможным планам президента США Дональда Трампа начать наземную операцию в Иране. Об этом со ссылкой на его публикацию в соцсети сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, такое развитие событий «не принесет ничего существенного в оперативном плане», но приведет к значительным потерям среди американцев. «Пожалуйста, скажите мне, что он не собирается отдать приказ», — написал Дэвис.

На фоне переговоров, которые, по некоторым данным, США и Иран ведут через посредников, продолжают циркулировать слухи о том, что американцы готовятся к проведению наземной операции. В Белом доме параллельно изучают возможные последствия для экономики взлета нефтяных цен с нынешних чуть более чем 100 долларов за баррель до 200 долларов.

Ранее Трамп также рассказал о том, что один из американских авианосцев, который он назвал самым большим в мире, был атакован Ираном сразу с 17 направлений.

