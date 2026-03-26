Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:19, 26 марта 2026

В США раскрыли сроки начала наземной операции в Иране

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: US Joint Staff / Globallookpress.com

США могут начать наземную операцию в Иране в ближайшее время. Об этом сообщил журналист The Wall Street Journal (WSJ) Алекс Уорд в соцсети X.

Он сослался на конгрессменов-республиканцев, которые «очень явно намекают» на то, что наземная операция в Исламской Республике запланирована и скоро может быть проведена.

Ранее в Иране пригрозили перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, если США начнут наземную операцию на территориях страны, в том числе на островах.

До этого подполковник в отставке Сухопутных сил США Эрл Расмуссен предположил, что американскую армию ждут большие потери в случае наземной операции в Иране, включая высадку на остров Харк в Персидском заливе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok