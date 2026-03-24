В США жестко высказались об идее начать наземную операцию в Иране

Расмуссен: США ждут большие потери в случае наземной операции в Иране

США ждут большие потери в случае наземной операции в Иране, включая высадку на остров Харк в Персидском заливе. Об этом заявил подполковник в отставке Сухопутных сил США Эрл Расмуссен, передает РИА Новости.

«Наземное вторжение приведет к большим жертвам и затягиванию конфликта на месяцы, если не на годы», — указал военный эксперт.

Расмуссен также обратил внимание, что участие морской пехоты США в такой операции будет крайне затруднительно из-за географических условий. По его словам, для захвата острова необходимо установить контроль над Ормузским проливом или начать высадку со стороны Саудовской Аравии. Оба варианта эксперт назвал нереализуемыми.

21 марта профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш) Грег Саймонс заявил в беседе с «Лентой.ру», что США могут устроить высадку на острове Харк, однако эта операция приведет к провалу американских вооруженных сил. Он сравнил перспективы этой операции с битвой за Галлиполи — провальной попыткой Франции и Великобритании в Первую мировую войну установить контроль над контролируемыми Турцией Черноморскими проливами.