07:00, 21 марта 2026МирЭксклюзив

Названо возможное место начала наземной операции США против Ирана

Профессор Саймонс: США могут начать наземную операцию с высадки на острове Харк
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Planet Labs PBC / Handout via Reuters

США могут устроить высадку на острове Харк, однако эта операция приведет к провалу американских вооруженных сил. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш) Грег Саймонс.

Остров Харк — стратегически важный объект в Персидском заливе. На нем расположен ключевой для Ирана терминал по экспорту сырой нефти. Как указал собеседник, это наиболее вероятная цель для Вашингтона, однако организовать такую операцию трудно.

«Попытка захватить остров Харк стала бы грандиозным подарком для иранцев, жаждущих мести. Как бы США доставили войска, если по морю кроме заблокированного Ормузского пролива? А если бы каким-то чудом военные там высадились, как бы их поддерживали и снабжали?» — отметил исследователь.

Ранее США начали переброску 31-го экспедиционного корпуса морской пехоты с японского острова Окинава — одного из ключевых военных объектов Вашингтона в Тихом океане — в сторону Ирана. Как указал профессор Института международных проблем в Японии Тэцуо Котани, Вашингтон может этим шагом начать подготовку к захвату островов Исламской Республики в Персидском заливе.

