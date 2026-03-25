Иран угрожает перекрыть еще один стратегически важный пролив. Это может запустить цепочку шокирующих для мировой экономики ударов

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке в Иране пригрозили перекрыть еще один пролив и тем самым расширить географию конфликта. По данным иранского информагентства Tasnim, Тегеран может создать угрозу такому ключевому морскому маршруту, как Баб-эль-Мандебский пролив.

Речь идет о стратегически важной транспортной артерии, через которую проходит значительная часть мировой торговли. Возможные ограничения судоходства в этом районе, по оценкам экспертов, способны повлиять на глобальную экономику.

В чем заключается стратегическое значение Баб-эль-Мандебского пролива? Баб-эль-Мандебский пролив расположен между Йеменом и Эритреей и соединяет Красное море с Аденским заливом. Он считается одним из ключевых маршрутов мировой торговли. Через этот коридор проходит 10-12 процентов глобального морского оборота и значительная часть контейнерных перевозок. Пролив также играет важную роль в доступе к Суэцкому каналу — одному из главных транспортных узлов между Европой и Азией. Ежегодно через него проходят десятки тысяч судов. Любые перебои в его работе способны быстро отразиться на логистике, сроках поставок и стоимости товаров.

Перекрытие пролива может произойти при одном условии

Агентство Tasnim со ссылкой на военный источник уточняет, что Иран рассматривает возможность создания угрозы для Баб-эль-Мандебского пролива, если США решатся на наземную операцию на территории страны, в том числе на иранских островах. Собеседник подчеркнул, что Тегеран полностью готов к дальнейшей эскалации.

Если враг захочет предпринять действия на земле на иранских островах или в любом другом месте нашей территории (...), мы откроем для него другие фронты в качестве сюрприза Источник Tasnim

При этом источник агентства отдельно отметил значение пролива для мировой экономики и добавил, что Иран обладает «как волей, так и возможностью» создать для него угрозу.

США рассматривает план по захвату или блокаде иранского острова Харк

20 марта стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает сценарий, при котором американские силы попытаются установить контроль над иранским островом Харк или ограничить его использование. Такой шаг, по данным источников портала Axios, обсуждается как способ давления на Тегеран с целью восстановления судоходства в Ормузском проливе.

«Нам нужен примерно месяц, чтобы еще больше ослабить иранцев ударами, захватить остров, а затем взять их за жабры и использовать это как козырь в переговорах», — приводит издание слова одного из собеседников.

При этом подчеркивается, что окончательное решение не принято, а для реализации подобного сценария потребуется дополнительное военное присутствие в регионе.

Газета The Wall Street Journal, в свою очередь, сообщала о возможной переброске морской пехоты США для операций в районе иранских островов. Среди потенциальных целей назывались Ормуз, Кешм, Киш и Харк.

Чем грозит перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива?

Востоковед Кирилл Семенов выразил мнение, что возможное перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива станет серьезным фактором давления на мировой рынок.

«Этот пролив, в отличие от Ормузского, имеет альтернативы, но они крайне неприятны для бизнеса, поскольку подразумевают обход судами всего Африканского континента. Таким образом, массовые атаки на суда в этой артерии спровоцируют взрывной рост цен по целому ряду направлений», — пояснил он.

При этом эксперты предупреждают, что даже частичное ограничение судоходства может привести к росту цен на энергоносители и товары. В беседе с «Лентой.ру» аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что развитие конфликта в регионе в целом будет подталкивать нефтяные котировки вверх.

Если йеменские хуситы перекроют Баб-эль-Мандебский пролив, то это, конечно, эмоционально воздействует на рынок, и мы сможем увидеть и 150 долларов за баррель, а может, и больше Игорь Юшков аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

Сотрудник Американского университета Бейрута Егия Ташиян, в свою очередь, добавил, что даже страны, напрямую не зависящие от этого маршрута, ощутят последствия: «Они все равно почувствуют это влияние из-за сбоя в европейской экономике».

Как перекрытие пролива может отразиться на мировой экономике?

Потенциальная блокировка Баб-эль-Мандебского пролива может иметь серьезные последствия для мировой экономики, предупредил турецкий специалист по безопасности Мустафа Бёгюрджю в беседе с РИА Новости. По его словам, такой сценарий способен затронуть глобальные рынки и привести к росту цен на широкий спектр товаров, включая энергоресурсы.

Это событие может запустить цепочку шокирующих для глобальной экономики ударов (...) Вследствие этого пострадает не только логистический сектор — цены вырастут на все импортные товары Мустафа Бёгюрджю турецкий специалист по безопасности

По его словам, через этот пролив проходит около 12 процентов мировой торговли. В случае его закрытия судам придется обходить Африку, что увеличит сроки доставки на 10-14 дней и повысит стоимость перевозок.

Отдельно он указал на риски для энергетического рынка и крупных экономик. «Речь идет не только о Ближнем Востоке, а о стабильности всей глобальной экономики», — заключил Бёгюрджю.