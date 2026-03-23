12:12, 23 марта 2026Мир

Раскрыты опасения США из-за риска вступления хуситов в войну на Ближнем Востоке

Востоковед Семенов: Хуситы могут заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Хуситы могут заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив, если решат вступить в конфликт на Ближнем Востоке. Поэтому Соединенные Штаты стараются не провоцировать группировку. Об этом рассказал востоковед Кирилл Семенов в беседе с газетой «Взгляд».

По его словам, несмотря на заявления американского лидера о победе Вашингтона над хуситами, группировка оставила за собой возможность нанесения ударов по Израилю и может вступить в конфликт, если Саудовская Аравия поддержит США в агрессии против Тегерана. В таком случае хуситы могут встать на защиту Ирана и заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив.

«Конечно, этот пролив, в отличие от Ормузского, имеет альтернативы. Но они крайне неприятны для бизнеса, поскольку подразумевают обход судами всего африканского континента. Таким образом, массовые атаки на суда в этой артерии спровоцируют взрывной рост цен по целому ряду направлений», — пояснил эксперт.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис назвал условие для разрастания конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, если Иран и США не найдут компромисса и американский президент Дональд Трамп реализует свои угрозы, произойдет эскалация конфликта, которая затронет все страны Ближнего Востока.

