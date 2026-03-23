Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:06, 23 марта 2026

Названо условие для разрастания конфликта на Ближнем Востоке

Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: U.S. Navy / Reuters

Если Иран и США не найдут компромисс и американский президент Дональд Трамп осуществит свои угрозы, произойдет эскалация конфликта, которая затронет все страны Ближнего Востока. Об этом написал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своей странице в социальной сети X.

«Похоже, никто не готов отступать. В понедельник вечером может произойти разрушительная эскалация этой войны, что будет плохо для Америки, Израиля, Ирана и каждой страны Ближнего Востока», — говорится в публикации.

Дэвис предупредил, что Трамп рискует еще сильнее втянуть США в конфликт, который Вашингтон может проиграть. По мнению военного, американской стороне изначально не следовало начинать боевые действия.

«Цена такого проигрыша может быть для нас неисчислимо высокой», — отметил он.

22 марта Трамп пригрозил Ирану. Он пообещал, что США уничтожат ряд электростанций Ирана, если Ормузский пролив не будет открыт в течение 48 часов.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok