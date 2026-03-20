Раскрыт план Трампа по захвату иранского острова Харк

Axios: Администрация Трампа рассматривает план захвата или блокады острова Харк

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает план по захвату или блокаде иранского острова Харк, чтобы заставить Иран вновь открыть Ормузский пролив. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Отмечается, что подобная операция может быть начата только после того, как американские вооруженные силы США еще больше ослабят военный потенциал Ирана в районе пролива.

«Нам нужен примерно месяц, чтобы еще больше ослабить иранцев ударами, захватить остров, а затем взять их за жабры и использовать это как козырь в переговорах», — сказал источник портала.

При этом уточняется, что для проведения такой операции, если она будет одобрена, потребуется больше войск, поэтому в регион направляются три подразделения морской пехоты. По словам американского чиновника, Белый дом и Пентагон рассматривают возможность отправки еще большего количества войск.

Высокопоставленный чиновник администрации американского лидера подчеркнул, что глава Белого дома хочет, чтобы Ормузский пролив был открыт, и если для этого придется захватить остров Харк, то «он это сделает». Он отметил, что «такого решения пока не принято».

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщила, что США могут использовать переброшенных из Японии морских пехотинцев для захвата островов к югу от Ирана, чтобы заставить Тегеран восстановить судоходство в Ормузском проливе.