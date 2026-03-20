Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:44, 20 марта 2026Мир

Раскрыт план Трампа по захвату иранского острова Харк

Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Planet Labs PBC / Handout via Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает план по захвату или блокаде иранского острова Харк, чтобы заставить Иран вновь открыть Ормузский пролив. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Отмечается, что подобная операция может быть начата только после того, как американские вооруженные силы США еще больше ослабят военный потенциал Ирана в районе пролива.

«Нам нужен примерно месяц, чтобы еще больше ослабить иранцев ударами, захватить остров, а затем взять их за жабры и использовать это как козырь в переговорах», — сказал источник портала.

При этом уточняется, что для проведения такой операции, если она будет одобрена, потребуется больше войск, поэтому в регион направляются три подразделения морской пехоты. По словам американского чиновника, Белый дом и Пентагон рассматривают возможность отправки еще большего количества войск.

Высокопоставленный чиновник администрации американского лидера подчеркнул, что глава Белого дома хочет, чтобы Ормузский пролив был открыт, и если для этого придется захватить остров Харк, то «он это сделает». Он отметил, что «такого решения пока не принято».

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщила, что США могут использовать переброшенных из Японии морских пехотинцев для захвата островов к югу от Ирана, чтобы заставить Тегеран восстановить судоходство в Ормузском проливе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Скончался почетный патриарх раскольнической Православной церкви Украины

    В российском городе мать и бабушка ребенка избили врача-педиатра и взяли его в заложники

    Москвичам рассказали о погоде на выходных

    Назван срок задержки кредита для Украины Венгрией

    Банк России высказался о связи решений по ставке с возможными бюджетными изменениями

    Россиянам рассказали об оптимальном режиме дня после равноденствия

    Зеленский заявил об одном военном запросе от США

    По американскому F-35 в Иране ударила ракета с внедорожника

    Поклонская поздравила россиян с праздником пробуждения воды

    Трое полицейских попали под следствие за задержание с превышением полномочий

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok