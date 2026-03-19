Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:26, 19 марта 2026Мир

Описан план США для открытия Ормузского пролива

WSJ: США могут захватить острова Ирана для открытия Ормузского пролива
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Benoit Tessier / Reuters

США могут использовать переброшенных из Японии морских пехотинцев для захвата островов к югу от Ирана, чтобы заставить Тегеран восстановить судоходство в Ормузском проливе. Об этом плане сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Соединенные Штаты могут захватить один или более островов и использовать их как базы для последующих операций или в качестве рычага давления на Иран с целью возобновления судоходства в проливе, рассказали изданию американские чиновники. Среди потенциальных целей захвата перечисляются острова Ормуз и Кешм, а также Киш и Харк.

Как отмечает WSJ, на прошлой неделе Пентагон приступил к переброске из Японии на Ближний Восток десантного корабля USS Tripoli, на борту которого находятся примерно 2,2 тысячи морпехов. Они должны прибыть в регион через неделю.

Ранее американский политолог Эндрю Корыбко выразил мнение, что конфликт Соединенных Штатов с Ираном усилил переговорные позиции российского президента Владимира Путина по украинскому конфликту.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok