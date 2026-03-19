В США рассказали о «подарке» Путину из-за Ирана

Корыбко: Конфликт США с Ираном усилил переговорные позиции России по Украине

Конфликт Соединенных Штатов Америки с Ираном усилил переговорные позиции президента России Владимира Путина по украинскому конфликту. Об этом «подарке» рассказал политолог из США Эндрю Корыбко в материале для Asia Times.

«До иранской войны казалось, что Путину придется пойти на компромисс хотя бы по некоторым требованиям, теперь же у него больше шансов добиться своего — будь то военным путем или даже при косвенной поддержке [президента США Дональда] Трампа», — отмечает автор статьи.

Так, например, российский лидер может повысить свои шансы, предложив по завершении конфликта на Украине еще более «лакомые» условия стратегического партнерства с Вашингтоном с упором на ресурсы, считает Корыбко.

Ранее издание «РБК-Украина» писало, что чем дальше затягивается война на Ближнем Востоке, тем больше это становится проблемой для Украины. Конфликт на Ближнем Востоке означает для Киева не просто конкуренцию, а борьбу за физическое наличие ракет ПВО на складах партнеров в ближайшей перспективе.