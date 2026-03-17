Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:39, 17 марта 2026

Украину предупредили об опасных последствиях войны на Ближнем Востоке

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: U.S. Navy via Getty Images

Чем дальше затягивается война на Ближнем Востоке, тем больше это становится проблемой для Украины. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источник.

Как отмечает издание, конфликт на Ближнем Востоке означает для Украины не просто конкуренцию, а борьбу за физическое наличие ракет ПВО на складах партнеров в ближайшей перспективе.

«Чем дальше затягивается война на Ближнем Востоке — тем больше для нас это становится проблемой. Понятно, что для Вашингтона более приоритетным будет защита собственных сил и партнеров там. Уже сейчас стоимость ракеты к Patriot лезет вверх», — передает издание слова одного из информированных военных.

По словам источника, даже прекращение огня на Ближнем Востоке не снимает риски для Украины, поскольку страны Персидского залива будут стремиться пополнить «выстрелянное» и сделать запасы на случай повторного развертывания конфликта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война на Ближнем Востоке может привести к проблемам с поставками ракет для систем противовоздушной обороны Украины. По его словам, ситуация с Ираном может снизить уровень внимания США к Украине.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok