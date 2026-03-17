Украину предупредили об опасных последствиях войны на Ближнем Востоке

«РБК-Украина»: Война на Ближнем Востоке становится проблемой для Украины

Чем дальше затягивается война на Ближнем Востоке, тем больше это становится проблемой для Украины. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источник.

Как отмечает издание, конфликт на Ближнем Востоке означает для Украины не просто конкуренцию, а борьбу за физическое наличие ракет ПВО на складах партнеров в ближайшей перспективе.

«Чем дальше затягивается война на Ближнем Востоке — тем больше для нас это становится проблемой. Понятно, что для Вашингтона более приоритетным будет защита собственных сил и партнеров там. Уже сейчас стоимость ракеты к Patriot лезет вверх», — передает издание слова одного из информированных военных.

По словам источника, даже прекращение огня на Ближнем Востоке не снимает риски для Украины, поскольку страны Персидского залива будут стремиться пополнить «выстрелянное» и сделать запасы на случай повторного развертывания конфликта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война на Ближнем Востоке может привести к проблемам с поставками ракет для систем противовоздушной обороны Украины. По его словам, ситуация с Ираном может снизить уровень внимания США к Украине.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.