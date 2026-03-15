11:35, 15 марта 2026

Зеленский заявил о рисках для Украины из-за войны на Ближнем Востоке

Зеленский заявил, о риске проблем с поставками ракет ПВО из-за ситуации с Ираном
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Война на Ближнем Востоке может привести к проблема с поставками ракет для систем противовоздушной обороны Украины. О риске этого заявил президент республики Владимир Зеленский, пишет Политика Страны в Telegram.

По его словам, ситуация с Ираном может снизить уровень внимания США к Украине. Зеленский считает, что сейчас Вашингтон больше сосредоточен на Ближнем Востоке.

В качестве альтернативы для систем противовоздушной обороны (ПВО) Киев рассматривает европейские комплексы SAMP/T. Украина ведет испытания того, как они смогут сбивать баллистические ракеты.

Ранее глава комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи заявил, что действия Украины по оказанию помощи Израилю и США делают ее территорию законной целью для Исламской Республики, согласно статье 51 устава ООН. Он подчеркнул, что Киев фактически вовлечен в конфликт.

До этого Зеленский сообщил, что Украина уже отправила экспертные группы по борьбе с дронами в три страны Ближнего Востока

