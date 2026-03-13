Зеленский раскрыл подробности помощи Украины Ближнему Востоку

Зеленский: Мы отправили группы по борьбе с дронами в три страны Ближнего Востока

Украина уже отправила экспертные группы по борьбе с дронами в три страны Ближнего Востока. Подробности о помощи Киева президент Украины Владимир Зеленский раскрыл в ходе брифинга в Париже, передает в Telegram пресс-служба украинского лидера.

«Мы уже отправили экспертные группы в три страны. Мы готовы помочь. В конце недели военные и секретарь СНБО [Рустам Умеров] вернутся и представят полный отчет. Мы поймем объем той помощи, которую ожидают от нас партнеры», — заявил украинский лидер.

Он выразил уверенность, что странам Ближнего Востока необходимы украинские технологии, пилоты и военные.

В ходе брифинга Зеленский также прокомментировал решение президента США Дональда Трампа снять санкции против нефти России. По его словам, эта мера не помогает миру и принесет Москве миллиарды долларов.