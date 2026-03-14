В Иране назвали Украину законной целью для Тегерана

Азизи: Действия Украины делают ее территорию законной целью для Ирана

Действия Украины по оказанию помощи Израилю и США делают ее территорию законной целью для Ирана. Об этом заявил глава комиссии по национальной безопасности парламента Исламской Республики Ибрагим Азизи на своей странице в соцсети X.

По его словам, действия Киева фактически вовлекли его в конфликт. «Потерпевшая крах Украина фактически оказалась вовлечена в войну и, согласно статье 51 Устава Организации Объединенных Наций, превратила всю свою территорию в законную цель для Ирана», — написал чиновник.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев уже отправил экспертные группы по борьбе с дронами в три страны Ближнего Востока. «Мы поймем объем той помощи, которую ожидают от нас партнеры», — описал процесс политик.