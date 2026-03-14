Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:37, 14 марта 2026

В Иране назвали Украину законной целью для Тегерана

Виктория Кондратьева
Киев

Действия Украины по оказанию помощи Израилю и США делают ее территорию законной целью для Ирана. Об этом заявил глава комиссии по национальной безопасности парламента Исламской Республики Ибрагим Азизи на своей странице в соцсети X.

По его словам, действия Киева фактически вовлекли его в конфликт. «Потерпевшая крах Украина фактически оказалась вовлечена в войну и, согласно статье 51 Устава Организации Объединенных Наций, превратила всю свою территорию в законную цель для Ирана», — написал чиновник.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев уже отправил экспертные группы по борьбе с дронами в три страны Ближнего Востока. «Мы поймем объем той помощи, которую ожидают от нас партнеры», — описал процесс политик.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Иране назвали Украину законной целью для Тегерана

    Израиль пригрозил ближневосточной стране потерей территории

    Россиянка Ворончихина стала двукратной победительницей Паралимпиады-2026

    Крах НАТО при Трампе допустили

    Водителям напомнили о новом типе транспорта на дорогах

    Европе пообещали затяжной кризис без российской нефти

    Раскрыты подробности о перехвате дронов ВСУ у Московской области

    «Краснодар» вырвал победу у худшей команды РПЛ и упрочил лидерство в чемпионате

    Не выходившего из дома в течение семи лет мальчика нашли среди мусора

    Россиянка описала один продукт в США фразой «загадка американской гастрономии»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok