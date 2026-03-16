Назван предел цен на нефть на фоне конфликта в Иране

Аналитик Юшков допустил 150 долларов за баррель на фоне конфликта в Иране

Если на Ближнем Востоке будут происходить какие-то резкие значимые события, они подтолкнут цены на нефть вверх, убежден ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. В беседе с« Лентой.ру» он назвал предел стоимости энергоресурса на фоне конфликта в Иране.

Если Ирану удастся ударить по крупному месторождению, например, в Саудовской Аравии или Ираке, то даже в случае открытия Ормузского пролива добыча там не сможет восстановиться до прежнего уровня, что будет подталкивать цену на нефть вверх, уточнил эксперт.

«Не исключено, что Иран сможет подключить свои прокси-силы — йеменских хуситов, и те, например, ударят по нефтепроводу на Красное море, который сейчас используется Саудовской Аравией активно, и прекратят там отгрузку. Это тоже толкнет цены сильно вверх. Или если йеменские хуситы перекроют Баб-эль-Мандебский пролив, то это, конечно, эмоционально воздействует на рынок, и мы сможем увидеть, может, и 150 долларов за баррель, может, и больше», — привел примеры аналитик.

Если же пока ничего не изменится, то цена будет просто постепенно расти, потому что продолжит нарастать дефицит, полагает Юшков. Собеседник издания пояснил, что мир уже проел те запасы нефти, которые хранились на танкерах. Так, за первые полторы недели перекрытия Ормузского пролива их большая часть была раскуплена и потреблена. Сейчас страны начали расходовать стратегические резервы, но они тоже не бесконечны, отметил эксперт. Новости о том, что и эти запасы сокращаются, тоже способны подталкивать цены наверх, добавил он.

«Но по мере того как цена на нефть будет расти до 110-120 долларов за баррель, постепенно будет снижаться объем потребления, поэтому сверхдорогой нефти по 200 долларов за баррель или даже 150 долларов за баррель, наверное, на большом периоде времени мы не увидим. Потому что, во-первых, открытие Ормузского пролива будет, скорее всего, не через год, условно говоря, где-то ближе, а, во-вторых, сверхдорогая нефть начинает убивать спрос, потому что невыгодно становится перевозить товары в дальние регионы при дорогом топливе. Поэтому, я думаю, что долго очень дорогая нефть держаться не может, но постепенно она все равно будет расти. В итоге мы увидим равновесную цену где-то, может, 115-120», — поделился Юшков.

В ходе торгов в понедельник, 16 марта, стоимость эталонной североморской марки нефти Brent превысила отметку в 105 долларов за баррель. Эксперты связывают очередной этап подорожания сырья с эскалацией на Ближнем Востоке.