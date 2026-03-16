Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:51, 16 марта 2026Экономика

Мировые цены на нефть превысили 105 долларов

Биржевая стоимость Brent достигла 106,5 доллара за баррель
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: LiteHeavy / Shutterstock / Fotodom

В ходе торгов в понедельник, 16 марта, стоимость эталонной североморской марки нефти Brent превысила отметку в 105 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные Investing.

На пике сырьевые котировки достигали 106,5 долларов за баррель. К 10:45 по московскому времени цена Brent оставалась примерно на том же уровне.

Эксперты связывают очередной этап подорожания сырья с эскалацией на Ближнем Востоке. На фоне затяжных перебоев с поставками нефти через Ормузский пролив участники рынка опасаются нехватки предложения, что подталкивает сырьевые котировки вверх.

Не добавляет оптимизма и агрессивная риторика президента США Дональда Трампа. Ранее глава Белого дома, в частности, не исключил захвата иранского острова Харк. С учетом этого говорить о скорой разблокировке ключевой логистической артерии региона не приходится, сходятся во мнении аналитики. При таком раскладе в среднесрочной перспективе цена Brent может достичь 150 долларов за баррель, спрогнозировал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok