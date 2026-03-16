Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:59, 16 марта 2026

Трамп допустил захват иранского острова Харк
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность захвата иранского острова Харк, что потребует высадки американских военных. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

«Трампа привлекает идея полного захвата острова Харк, поскольку это будет означать "экономический нокаут режима" - по сути, прекращение финансирования Тегерана», — отмечает издание.

В то же время американский лидер отметил, что он не принял никаких решений по острову. Однако, если усилия по восстановлению судоходства через Ормузский пролив затянутся.

Ранее президент США сообщил, что американские военные нанесли «один из самых мощных бомбовых ударов в истории Ближнего Востока» по Харку. Он заявил, что в результате атаки были полностью уничтожены все военные цели, и пригрозил ударами по нефтяной инфраструктуре на острове.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok