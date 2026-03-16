Трамп допустил захват иранского острова Харк

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность захвата иранского острова Харк, что потребует высадки американских военных. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

«Трампа привлекает идея полного захвата острова Харк, поскольку это будет означать "экономический нокаут режима" - по сути, прекращение финансирования Тегерана», — отмечает издание.

В то же время американский лидер отметил, что он не принял никаких решений по острову. Однако, если усилия по восстановлению судоходства через Ормузский пролив затянутся.

Ранее президент США сообщил, что американские военные нанесли «один из самых мощных бомбовых ударов в истории Ближнего Востока» по Харку. Он заявил, что в результате атаки были полностью уничтожены все военные цели, и пригрозил ударами по нефтяной инфраструктуре на острове.