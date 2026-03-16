06:23, 16 марта 2026Экономика

В России спрогнозировали повышение цен на нефть

Марина Совина
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев спрогнозировал в соцсети Х, что стоимость нефти в ближайшие несколько недель может превысить 150 долларов за баррель.

«И выше в ближайшие 2-3 недели, поскольку перебои сказываются не только на логистике, но и на самой добыче», — заявил он.

Дмитриев прокомментировал публикацию газеты The Wall Street Journal, в которой говорится, что руководители нефтяных компаний США предупредили власти о возможном усилении энергетического кризиса на фоне военного конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что нефть продолжит дорожать, поскольку сейчас мировые цены держатся благодаря объемам сырья, накопленным до начала американо-израильских ударов по Ирану и последовавшей за ними блокировки поставок через Ормузский пролив.

