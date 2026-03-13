В Госдуме допустили подорожание нефти в два-три раза

Аксаков: Нефть может подорожать в два-три раза на фоне исчерпания запасов

Нефть продолжит дорожать, поскольку сейчас мировые цены держатся благодаря объемам сырья, накопленным до начала американо-израильских ударов по Ирану и последовавшей за ними блокировки поставок через Ормузский пролив. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, которого цитирует «Парламентская газета».

«Но как только запасы начнут исчерпываться, а они уже близки к этому, цена на нефть может взлететь в два или три раза по сравнению с тем, что было перед иранскими событиями», — допустил депутат.

Стоимость нефти дважды в течение последней недели подскакивала выше 100 долларов за баррель, составляя к моменту написания материала 101,33 доллара. На фоне этого властям стран Запада, включая США, пришлось распечатывать запасы в попытках стабилизировать цены. Белый дом также пошел на некоторое смягчение санкций в отношении российской нефти.

Согласно оценке аналитиков инвестбанка Goldman Sachs, в случае, если ситуация с поставками с Ближнего Востока не исправится до конца марта, мировые цены на нефть, вероятно, обновят рекордные уровни 2008 года, когда баррель марки Brent стоил 147 долларов.