В Кремле назвали условие стабилизации мирового рынка нефти

Песков: Без значительных объемов российской нефти стабилизация рынка невозможна

Условием стабилизации мирового рынка нефти является присутствие на нем российской продукции. Об этом в беседе с журналистами высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.

«Потому что без значительных объемов российской нефти стабилизация рынка невозможна», — сказал он в ответ на вопрос о том, как в Кремле оценивают смягчение ограничений в отношении поставок их России и ожидается ли дальнейшее ослабление санкций в отношении отечественных энергоресурсов.

Ранее спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев уточнил, что США сняли ограничения на сто миллионов баррелей нефти из России, находящихся в транзите.

Цены на нефть к моменту написания материала колебались у 99,5 доллара за баррель. Дважды за неделю они поднимались выше стодолларовой отметки. Ситуация остается неопределенной на фоне блокировки Ираном поставок через Ормузский пролив. Пересекать его на свой страх и риск американский президент Дональд Трамп призывает со словами «покажите, что у вас кишка не тонка», адресованными владельцам и экипажам танкеров.