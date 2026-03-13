Трамп бросил вызов танкерам со словами «кишка не тонка»

Трамп: Танкеры в Ормузском проливе должны показать, что у них кишка не тонка

Президент США Дональд Трамп заявил, что экипажи нефтяных танкеров не должны опасаться прохода через Ормузский пролив, и призвал их не поддаваться запугиванию со стороны Ирана. Его слова передает Fox News.

«Нужно показать, что у вас кишка не тонка, и пройти через Ормузский пролив», — сказал американский лидер.

Глава Белого дома также добавил, что все военные корабли Ирана были потоплены, так что экипажам танкеров «бояться нечего».

Ранее телеканал CBS News со ссылкой на американских чиновников сообщал, что Иран готовится установить морские мины в Ормузском проливе. Для этого иранские военные могут использовать небольшие суда, каждое из которых может нести от двух до трех мин. По оценкам западных разведок, на вооружении Исламской Республики может находиться от двух до шести тысяч мин.