Иран пригрозил США перекрыть еще один пролив

Tasnim: Иран перекроет Баб-эль-Мандебский пролив в случае наземной операции США

Иран перекроет Баб-эль-Мандебский пролив, если США начнут наземную операцию на территориях Исламской Республики, в том числе на островах. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на военный источник.

«Если враг захочет предпринять действия на земле на иранских островах или в любом другом месте нашей территории (...), мы откроем для него другие фронты в качестве сюрприза (...). Баб-эль-Мандеб считается одним из стратегических проливов мира, и у Ирана есть воля и возможность создать угрозу для него», — подчеркнул источник.

По словам собеседника агентства, если США хотят решить вопрос Ормузского пролива «своими глупыми действиями», то им стоит быть осторожными, чтобы «не сделать еще один пролив своей проблемой».

20 марта стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает план по захвату или блокаде иранского острова Харк, чтобы заставить Иран вновь открыть Ормузский пролив. При этом уточняется, что для проведения такой операции потребуется больше войск, поэтому в регион направляются три подразделения морской пехоты.

