10:35, 28 марта 2026Мир

Трамп рассказал об атаке на американский авианосец с 17 направлений

Трамп рассказал, что Иран атаковал американский авианосец с 17 направлений
Дмитрий Воронин

Фото: Makis Kartsonakis / Reuters

Президент США Дональд Трамп рассказал о том, что один из американских авианосцев, который он назвал «самым большим авианосцем в мире», был атакован Ираном сразу с 17 направлений. Фрагмент выступления главы Соединенных Штатов опубликовало издание «Страна.ua».

Не уточняя дату, Трамп поделился, что ночью с места происшествия каждые 32 секунды взлетали самолеты, и это говорило о настоящей проблеме. «Они были здесь, они были там. Мы бежали, спасая свои жизни. Все было кончено», — описал происходившее американский президент.

Согласно официальным данным, крупнейшим авианосцем считается USS Gerald R. Ford, который, как сообщалось в середине марта, не могли потушить более 30 часов.

Тот инцидент не связывали с иранской атакой. Греческие СМИ писали, что поджог на авианосце могли устроить взбунтовавшиеся моряки.

