«Боролись с огнем более 30 часов». В Красном море произошел пожар на американском авианосце. Что известно?

NYT: Пожар на авианосце ВМС США USS Gerald R. Ford потушили спустя 30 часов

Пожар на американском авианосце USS Gerald R. Ford не могли потушить более 30 часов. Об этом The New York Times (NYT) рассказали сами моряки с судна.

«Пожар начался в вентиляционном отверстии сушилки в прачечной на корабле и быстро распространился. Моряки боролись с огнем более 30 часов», — сообщили в издании.

О возгорании стало известно 12 марта. Военно-морские силы (ВМС) США заявили, что в главных прачечных вспыхнул пожар. При этом было подчеркнуто, что причины возгорания не связана с боевыми действиями.

Из-за пожара моряки остались без кроватей

Из-за возникшего на судне пожара моряки лишились кроватей и личных вещей. Об этом сами потерпевшие рассказали NYT.

Выяснилось, что, помимо множества личных вещей, в огне сгорели кровати более 600 членов экипажа. Из-за этого моряки были «вынуждены спать на полу и на столах». Кроме того, из-за разрушенных пламенем прачечных у военных больше нет возможности стирать, что принципиально важно для судна, находящегося в плавании почти десять месяцев.

В издании уточнили, что при ликвидации огня серьезно пострадали два человека, еще десятки матросов отравились угарным газом, однако их жизни находятся вне опасности. Всего, по данным NYT, на борту USS Gerald R. Ford расквартированы 4,5 тысячи моряков и пилотов палубной авиации.

В Иране заявили, что солдаты США сами подожгли авианосец

Американские солдаты могли сами поджечь USS Gerald R. Ford, чтобы им не пришлось воевать. Такую версию пожара на судне США выдвинул представитель центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия».

Американский авианосец (...) был намеренно подожжен в Красном море несколькими американскими военными из-за страха экипажа данного корабля представитель центрального штаба ВС Ирана «Хатам аль-Анбия»

По версии иранского военного командования, инцидент произошел, когда корабль следовал в сторону Оманского залива. Предполагается, что авианосец перебросили из Средиземного моря для усиления позиций США в регионе.