Раскрыты подробности пожара на американском авианосце

Пожар на авианосце США USS Gerald R. Ford тушили более 30 часов. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на моряков корабля.
«Пожар начался в вентиляционном отверстии сушилки в прачечной на корабле и быстро распространился. Моряки боролись с огнем более 30 часов», — говорится в материале.
Ранее на авианосце Военно-морских сил (ВМС) США Gerald R. Ford, находящемся в Красном море и принимающем участие в операции против Ирана, произошел пожар. Причина пожара не была связана с боевыми действиями, он был локализован, пожар не повредил силовую установку судна, авианосец полностью работоспособен.
13 марта представитель центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» заявил, что солдаты США сами подожгли авианосец USS Gerald R. Ford, чтобы не воевать.