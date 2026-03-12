Реклама

На участвующем в войне с Ираном авианосце США вспыхнул пожар

На находящемся в Красном море авианосце ВМС США Gerald R. Ford произошел пожар
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Makis Kartsonakis / Reuters

На авианосце Военно-морских сил (ВМС) США Gerald R. Ford, находящемся в Красном море и принимающем участие в операции против Ирана, произошел пожар. Об этом сообщает Пятый флот США в соцсети X.

«12 марта на авианосце USS Gerald R. Ford произошел пожар, который возник в главных прачечных судна. Причина пожара не связана с боевыми действиями, и он локализован», — говорится в сообщении.

Как утверждается, пожар не повредил силовую установку судна, авианосец остается полностью работоспособным. В результате инцидента пострадали двое матросов, в настоящее время они получают медицинскую помощь.

Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что иранским вооруженным силам удалось нанести урон атомному авианосцу США Abraham Lincoln. По словам дипломата, таким образом Тегеран направил Вашингтону определенное послание.

